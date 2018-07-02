В Днепре 4 июля отключат воду на Правом берегу

Воды не будет по причине ремонта на водопроводе.

4 июля с 09:00 до 00:00 на Правом берегу в Днепре отключат водоснабжение. Читайте такжеЗапасайтесь водой: "Киевводоканал" предупредил о масштабном отключении воды Как сообщает КП "Днепрводоканал", воды не будет из-за ремонта на водопроводе. Без водоснабжения останутся следующие дома: ул. Фосфорная, 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 9, 11, 11-т; ул. Д. Галицкого (Буденного), 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Волынская, 1, 2, 3. 4, 6; Предприятия: пер. Д. Галицкого, 4, 4-к, 10, 10-б. Также в зону прекращения водоснабжения попадают жители частных жилых домов пос. Диевка-1. На время выполнения работ предприятие рекомендует запастись питьевой водой.

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