В Днепре 4 июля отключат воду на Правом берегу
17:35, 02 июля 2018Общество
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Воды не будет по причине ремонта на водопроводе.
Воды не будет из-за ремонта на водопроводе / УНИАН
4 июля с 09:00 до 00:00 на Правом берегу в Днепре отключат водоснабжение.
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Как сообщает КП "Днепрводоканал", воды не будет из-за ремонта на водопроводе. Без водоснабжения останутся следующие дома:
ул. Фосфорная, 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 9, 11, 11-т;
ул. Д. Галицкого (Буденного), 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
ул. Волынская, 1, 2, 3. 4, 6;
Предприятия: пер. Д. Галицкого, 4, 4-к, 10, 10-б.
Также в зону прекращения водоснабжения попадают жители частных жилых домов пос. Диевка-1.
На время выполнения работ предприятие рекомендует запастись питьевой водой.
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