Боевики обстреляли силы АТО 39 раз, но ночь в районе Донецкого аэропорта прошла спокойно

По состоянию на 6 часов утра ситуация в зоне Антитеррористической операции остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Зафиксировано 39 случаев открытия огня со стороны террористов. Бандиты вели огонь из орудий, минометов и установок "Град"", - отмечают в сообщении.

Попытки атаковать позиции украинских войск были зафиксированы вблизи населенных пунктов: Майорск, Верхне Ольховая, Станично-Луганское, Счастье, Макарово, Авдеевка, Тоненькое, Пески, Опытное, аэропорт Донецк, Тарамчук, Березовый, Славный, Чернухино, Шумы, Никишино, Редкодуб, Дебальцево, Богдановка.

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На Мариупольском направлении обстрелов не зафиксировано.

По информации центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в районе Донецкого аэропорта ночь прошла без обстрелов.

В течение суток поступила информация о ранении 5 мирных жителей.

Артиллерия сил АТО нанесла 19 огневых ударов для подавления огневых позиций боевиков. Украинские войска открывают огонь в ответ, только в случае отсутствия в районе поражения мирного населения.