Капитан Америка в Киеве: в сети появились снимки Криса Эванса в аэропорту "Борисполь" (фото)
17:22, 26 июня 2018Общество
1340 0
Сотрудники и посетители аэропорта "Борисполь" сделали несколько фото с известным голливудским актером Крисом Эвансом.
REUTERS
В аэропорту «Борисполь» заметили популярного голливудского актера Криса Эванса. Об этом стало известно из сообщений, опубликованных его фан-аккаунтом в Instagram.
Читайте такжеИзвестная светская львица Пэрис Хилтон прилетела во Львов (фото)
Сотрудники и посетители аэропорта сделали несколько фотографий. О целях прибытия в украинскую столицу звезды пока неизвестно.
Крис Эванс известен ролью капитана Америки в киновселенной Marvel.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter