Капитан Америка в Киеве: в сети появились снимки Криса Эванса в аэропорту "Борисполь" (фото)

Сотрудники и посетители аэропорта "Борисполь" сделали несколько фото с известным голливудским актером Крисом Эвансом.

В аэропорту «Борисполь» заметили популярного голливудского актера Криса Эванса. Об этом стало известно из сообщений, опубликованных его фан-аккаунтом в Instagram.

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Сотрудники и посетители аэропорта сделали несколько фотографий. О целях прибытия в украинскую столицу звезды пока неизвестно.

Крис Эванс известен ролью капитана Америки в киновселенной Marvel.