Капитан Америка в Киеве: в сети появились снимки Криса Эванса в аэропорту "Борисполь" (фото)

17:22, 26 июня 2018
Общество
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REUTERS

В аэропорту «Борисполь» заметили популярного голливудского актера Криса Эванса. Об этом стало известно из сообщений, опубликованных его фан-аккаунтом в Instagram.

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Сотрудники и посетители аэропорта сделали несколько фотографий. О целях прибытия в украинскую столицу звезды пока неизвестно. 

Крис Эванс известен ролью капитана Америки в киновселенной Marvel.

New: Chris with fans in Boryspil Airport, Ukraine.

A post shared by Chris Evans (@teamcevans) on

A new photo of Chris with fans in Boryspil Airport, Ukraine.

A post shared by Chris Evans (@teamcevans) on

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Теги: #Борисполь#голливудский актер