Полиция открыла еще одно производство по факту столкновений под Радой

Дело открыто в отношении жителя Кировоградской области, который оказывал сопротивление правоохранителям.

По факту столкновений под Верховной Радой, которые состоялись 19 июня, полиция открыла еще одно уголовное производство.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, дело возбуждено в отношении жителя Кировоградщины, который оказывал сопротивление правоохранителям.

"Также задержали 49-летнего уроженца Кировоградской области, который оказывал сопротивление полицейским, которые обеспечивали правопорядок во время вчерашней массовой акции на улице Грушевского", - говорится в сообщении.

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Согласно ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) Уголовного кодекса Украины мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал УНИАН, 19 июня, возле центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам здания на Площади Конституции. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

Во время столкновений под Верховной Радой полиция задержала одного из митингующих, который напал на правоохранителя. В отношении него открыли уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса (нанесение телесных повреждений работнику полиции).

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, сообщили в полиции.