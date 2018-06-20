В Сумах разоблачили судью, которая незаконно отменила подозрение в преступлении депутату облсовета

По данным прокуратуры, судья уже не впервые принимает решение об отмене уведомления о подозрении депутату.

Прокуратура Сумской области начала уголовное производство в отношении следственного судьи Заречного районного суда Сум, которая своим постановлением от 11 мая отменила решение прокурора о вручении подозрения депутату Сумского областного совета и обязала изъять соответствующие сведения из Единого реестра досудебных расследований.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, уголовное производство начато по ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению, принимая соответствующее решение, судья вышла за пределы полномочий, предоставленных ей как следственному судье в уголовном производстве.

«С 16 марта 2018 года у подозреваемых и их защитников есть возможность обжалования подозрения. При этом в законе четко указано, что норма касается только дел, сведения по которым внесены в ЕРДР после введения в действие этих изменений, то есть после 16 марта. Зато уголовное производство в отношении депутата начато еще 19 сентября 2017 года, при принятии незаконного решения судье об этом было достоверно известно», - отметила пресс-секретарь ведомства.

Читайте такжеВ Днепре на взятке в 15 тысяч долларов разоблачен судья

Науменко уточнила, что 19 сентября прошлого года производство было начато по заявлению о вымогательстве депутатом, а задержали его 22 января во время получения взятки.

На решение следственного судьи Заречного райсуда Сум прокуратура подала апелляционную жалобу. В настоящее время Апелляционный суд Сумской области, согласившись с доводами прокуратуры, отменил указанное решение.

По информации Науменко, о подозрении указанной судье еще не объявлено, досудебное следствие продолжается, а прокуратура готовит соответствующее письмо в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Также Науменко отметила, что указанная судья не впервые принимает решение об отмене уведомления о подозрении. Так, 9 августа 2017 года она также отменила уведомление о подозрении другому депутату Сумского облсовета, бывшему высокопоставленному чиновнику, который сейчас обвиняется в махинациях с паспортом и сокрытии квартир.

«Тогда в Высший совет правосудия прокуратурой была направлена жалоба о совершении дисциплинарного проступка судьей. Прокуратура настаивала на привлечении следственного судьи Заречного райсуда г. Сумы к дисциплинарной ответственности. В настоящее время жалоба еще не рассмотрена», - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель правоохранительных органов Сумской области, речь идет о следственном судье Заречного районного суда Сум Виктории Малеванной-Когер, а также о делах депутатов Сумского облсовета Андрея Божко и Юрия Чмыря.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении бывшего высокопоставленного чиновника, а ныне депутата Сумского облсовета Юрия Чмыря, действия которого квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

22 января во время получения взятки правоохранители задержали начальника отдела экологического и радиологического контроля на таможенной территории Сумской области Госэкоинспекции в области Андрея Божко, который является депутатом Сумского облсовета. Он был уведомлен о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК).

Кроме взяточничества, Божко инкриминируется использование поддельных листков нетрудоспособности для избежания дисциплинарной ответственности, а также завладение бюджетными средствами.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты нашли 48 квартир, записанных на малоимущих друзей судьи-беглеца Татькова.