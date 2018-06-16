Украинская армия мобилизовала 500 офицеров запаса

К участию в операции Объединенных сил призванные офицеры не будут привлекаться.

В ряды Вооруженных сил Украины призвано 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет за 37-ю военно-учетным специальностям.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, все офицеры закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу ранее.

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С 15 июня офицеры направлены на курсы переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях учреждений высшего образования.

Цель призыва офицеров — приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты государства, увеличения количества военно-обученных лиц в запасе и повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил офицерским составом.

После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в небоевых воинских частях.

К участию в Операции Объединенных сил призванные офицеры не будут привлекаться. Направление их в район операции Объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения контрактов. На офицеров, которых призвали, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту. Также за ними сохраняются места работы, должности и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.