Продававшие порно с 4-летней дочкой за криптовалюту оказались родственниками (видео)

Пострадавшая от родителей-извращенцев девочка невредима, но ей понадобится помощь психологов.

Родителей, что издевались над родной дочерью и продавали порновидео в сети, отправили в СИЗО. Арест на два месяца без права внесения залога избрал для них полтавский суд.

Как говорится в сюжете ТСН, центром международной спецоперации стал промышленный Кривой Рог. Правоохранители Австралии первыми выяснили, что где-то там изготавливают и за деньги распространяют по всему миру ужасное видео с участием маленького ребенка. Спецоперация продолжалась несколько недель, ее финалом стало задержание супругов, которое развращало собственную 4-летнюю дочь. Жители многоэтажки, где все происходило, в шоке от этой информации. "Это вообще не понять, это что-то бесчеловечное", - говорит одна из соседок. Маленькие дети признаются, что фигурантку видеороликов не видели ни разу. "Она не выходила на улицу. Мама у нее какая-то такая, будто пьяная. Как-то она плохо ходит", - рассказала одна из девочек.

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Квартиру семья с ребенком сняла несколько недель назад. Управители дома никаких жалоб на новых жильцов не получали – все было спокойно. 30-летний мужчина и 29-летняя женщина – выходцы из Азербайджана. Как стало известно из собственных источников, супруги – это двоюродные брат и сестра. Мужчина успел получить украинское гражданство, девочку родили здесь. "То, что мы знаем от социальных служб – у них не было никакой информации на этого ребенка. Никто до этого не сообщал, ходил ли ребенок в садик", - рассказал уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба.

По информации ТСН, предварительным осмотром установлено, что ребенок невредим, но ему понадобится помощь психологов. "Нечеловеческий образ, эксплуатация совершенно беспомощного человека. Эта травма останется с ребенком навсегда", - прогнозирует психиатр Александр Иванов. Экспертиза также должна установить, есть ли психические расстройства у родителей. Специалисты подозревают, что без этого не обошлось, однако основной целью все же была нажива.

В украинской киберполиции говорят, что запретное видео в теневой сети выявляют ежемесячно и круглосуточно разыскивают дельцов, но анонимных преступников в сети становтися все больше, потому что только один просмотр таких роликов стоит от полусотни долларов. "Это может стоить и 50, и 100 долларов. Договоренности о таких просмотрах происходят в частных закрытых чатах", - рассказал заместитель начальника управления киберполиции Александр Паламарчук. К примеру, задержанные в Кривом Роге злоумышленники продавали свое видео в закрытых чатах Австралии и Азии, а оплату за видео дельцы получали в криптовалюте, чтобы правоохранители не могли отследить платежи.

Преступники маскируются в сети с помощью специальных программ. Родители девочки, находясь физически в Украине, изображали из себя жителей других государств. "Скорее всего, что без посторонней помощи они не могли этого сделать. Кто-то им подсказал, что лучше сделать, как лучше это настроить, чтобы не быть замеченным", - размышляет ІТ-специалист Роман Прасад. Менялb супругb не только электронные, но и реальные адреса – где-то раз в три месяца.

Полтавские правоохранители разыскивали их две недели, поскольку, как выяснилось, семья успела переехать в соседнюю область. После задержания родителей, девочку пришлось возвращать на Полтавщину. Несколько часов правоохранители везли ее ночью по бездорожью, потому что в Кривом Роге соцслужба отказалась принять ребенка. "Бездействие наших соцслужб не поддается ни критике, ни высказываниям. Как полиция, так и социальные службы, можно сказать, наплевательски отнеслись к этому ребенку, потому что они отказались брать какие-либо обязательства относительно ее дальнейшего пребывания", - пояснил руководитель управления прокуратуры Полтавской области Андрей Жилин.

Сейчас ребенок в реабилитационном центре в Полтаве. "Она была в тяжелом состоянии, растерянная, не общалась ни с кем", - говорит юрист Екатерина Малыхина. Впереди у девочки медицинские экспертизы и много лет восстановления после травмы. Пока же ребенок не хочет общаться со взрослыми. "Она больше общается с детьми, она нашла в них друзей и она им доверяет", - пояснила Малыхина. Родным родителям ребенка уже не вернут, маленькой девочке будут искать новую семью. Но сначала придется найти ее родственников в Азербайджане и получить от них отказ от ребенка.