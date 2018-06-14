Избиение сына Шуфрича: подозреваемые рассказали журналистам свою версию событий

Подозреваемые в нападении на сына депутата утверждают, что он и его друзья вели себя неадекватно.

Подозреваемые в избиении сына нардепа Нестора Шуфрича Олександра утверждают, что он сам спровоцировал конфликт и первым вместе с двумя своими товарищами напал на ветерана АТО, старшего лейтенанта Нацгвардии Максима Подика.

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Мнение компании, которую обвиняют в нападении на Александра Шуфрича, приводит издание «КРАПКА».

Так, менеджер Дмитрий Чабанюк рассказал, что в тот вечер (с 12 на 13 мая) компания собралась в столичном ресторане «Соломенская броварня», чтобы отметить его день рождения.

Поздравляли Чабанюка около десяти человек. Конфликт произошел тогда, когда большинство его друзей уже разъехались по домам. Друг Чабанюка – старший лейтенант НГУ Максим Подик – вышел на улицу проводить знакомую, а затем решил проверить сообщения в мобильном. Офицер отошел от крыльца ресторана и по дороге случайно столкнулся плечом с Александром Шуфричем.

«Я сказал ему: «Дружище, будь аккуратнее». А в ответ услышал мат. После многочисленных угроз в мой адрес сын нардепа толкнул меня в грудь и отошел… Я отступил на шаг назад. Но тут на меня с кулаками набросился бритый наголо парень и его товарищ (позже я узнал, что это были Павел Пенязь и Константин Довбня). Я инстинктивно начал защищаться, хотя пропустил несколько ударов в голову и все детали восстановить не могу. Припоминаю только, что Шуфрич решил обойти меня сзади (то ли схватить хотел, то ли придушить), а я от него отмахнулся и, вероятно, поранил ремешком от своих часов. Моих товарищей в тот момент рядом не было. Они спустились позже и отвели меня в сторону», – рассказал Подик.

Отмечается, что по словам Александра Шуфрича, на него напали люди «из органов» (якобы, у них были такие звания, что полицию лучше не вызывать). Но товарищи Максима утверждают, что никакого отношения к МВД не имеют: одни из них работают программистами, другие – менеджерами. А звание у Максима Подика не такое уж высокое, чтобы патрульные могли опасаться его влияния. Отмечается также, что осень 2014 года Подик провел в АТО, в районе Мариуполя.

В материале указывается, что версия сына депутата не может не вызывать вопросов. Так, он утверждает, что его повалили на асфальт и били ногами. Но у него после этого почему-то не осталось даже заметного синяка на лице. Только шишка на лбу и небольшая рваная рана в области верхней челюсти. Помимо этого, по словам Александра Шуфрича, после того, как его друзья вызвали полицию, нападавшие тут же убежали. Хотя на самом деле вся компания Максима Подика позволила друзьям сына нардепа сфотографировать себя на мобильные. Они так же сделали видео, но пресс-служба Нестора Шуфрича его не опубликовала.

«Обратите внимание: все участники пресс-конференции сына экс-регионала утверждают, что на них напал один и тот же мужчина. При этом почему-то очень туманно рассказывают о «хулиганах», которые якобы к нему присоединились. Возможно, в конфликте действительно участвовал один Максим? Может быть, это на него накинулись трое, но не рассчитали силы?», – рассуждает адвокат Александр Климчук.

Журналистам удалось получить видеозаписи, сделанные камерами наблюдения ресторана. Хотя полностью восстановить картину произошедшего нельзя даже с их помощью, они, как утверждается, дают понять, что Александр Шуфрич не уходил от конфликта, а провоцировал его.

Указывается, что Максим Подик вышел во двор один, без друзей. А конфликт длился всего пару минут (об этом говорит таймер), после чего, судя по видео, Александр Шуфрич побежал к своему «кубику», держась рукой за щеку, и спрятался в автомобиле. При этом его никто не преследовал: друзья Максима увели ветерана с места происшествия.

По словам Подика, Шуфрич бросил своих товарищей (один из которых еще лежал в нокауте на асфальте) и запрыгнул в машину. Оказавшись в безопасности, он продолжал бранить атошника.

Большинство друзей Подика в это время находились в ресторане и далеко не сразу сообразили, что происходит.

Айтишник Вадим Торколат, который проходит по делу как подозреваемый, говорит, что изначально вообще пытался оказать одному из пострадавших друзей Шуфрича помощь.

«Мы праздновали, танцевали, знакомились с девочками, и тут кто-то мне говорит: «Внизу драка!» Я пошел посмотреть и увидел во дворе, справа от входа, человека без сознания (это был пострадавший товарищ Шуфрича Павел Пенязь. – ред.). Я наклонился над ним и попытался оказать ему первую помощь. В этот момент кто-то ударил меня по спине и прокричал: «Мы вас посадим!» Я повернулся и увидел незнакомого человека с синяком под глазом (позже я узнал, что это был Константин Довбня). Я был не в курсе происходящего и попытался его вразумить: «За что меня сажать? Я человека спасаю!» Но в ответ услышал только угрозы», – отметил он.

«Эти ребята бегали как заведенные, цеплялись к каждому из нашей компании, вели себя неадекватно даже в присутствии патрульных», – рассказывает брат Вадима, интернет-маркетолог Эдурад Торколат.

В ту ночь его забрали в полицию, хотя во время драки его даже не было в ресторане. Он покупал сигареты в соседнем магазине и вернулся, когда конфликтующие стороны уже разошлись.

Друзья Максима считают, что Александр Шуфрич и его компания просто не успели сообразить, кто конкретно «дал им сдачи». Поэтому и «бросались» на всех.

Напомним, в середине мая пресс-служба нардепа от "Оппоблока" Нестора Шуфрича сообщила, что в ночь на 13 мая группа неизвестных избила его старшего сына Александра в одном из ресторанов Киева. Александру и его товарищам в результате избиения были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения.

Утверждалось, что нападавшие якобы представились работниками "органов", а до и после инцидента якобы угрожали "физической расправой" и "использованием служебного положения" в случае обращения в МВД.