Без паники: в Киеве проходят полицейские учения

Как сообщили в Киевской полиции, учения будут проходить в нескольких районах столицы.

В Киеве проходят полицейские учения, в связи с чем жителей столицы просят не паниковать.

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Об этом говорится в сообщении на странице полиции Киева в Facebook.

О месте проведения учений информация в сообщении отсутствует.

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«Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения мужчины: привлечены все профильные службы.

Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам», - информирует полиция.

В свою очередь в комментарии УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Оксана Блищик сообщила, что учения будут проходить в нескольких районах столицы.

«Конкретно сейчас - на Подоле. Про другие места, где будут потом учения, мы не знаем, потому что хоть это и учения, однако они развиваются не по плану. Все приближено к реальным условиям», - уточнила Блищик.

Ранее сообщалось, что Академия патрульной полиции Украины выпустила первых курсантов.