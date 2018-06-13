На Донбассе сожгли "Путина" (фото)
В Мирнограде Донецкой области несколько десятков активистов провели марш "Россия, остановись", в ходе которого сожгли чучело, символизирующее президента РФ Владимира Путина.
По их словам, цель марша – показать, что жители Донбасса выступают против российской агрессии, передают "Новости Донбасса".
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Также активисты призвали представителей мирового сообщества отказаться от посещения чемпионат мира по футболу, который через несколько дней начнется в России.
В мероприятии приняли участие представители "Национального корпуса", а также общественных организаций «Патриоты украинского Донбасса» и «Типичный Мирноград».
Ранее возле Генерального консульства Российской Федерации в Одессе активисты сожгли чучело «российского оккупанта», протестуя против военной агрессии России на востоке Украины.