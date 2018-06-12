"Некому мне помочь": горе-мать с Черкасщины назвала причину продажи младенца за $5 тысяч

Мать решила продать младенца для того, чтобы улучшить свое материальное положение.

На Черкасщине роженица пыталась продать собственного младенца за 5 тысяч долларов. 29-летнюю горе-мать правоохранители задержали прямо на пороге родильного дома в момент передачи денег за ребенка.

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Как говорится в сюжете ТСН, по словам полицейских, информацию о подготовке преступления они получили из собственных источников. Сейчас малыша передали на обследование медикам и работникам социальных служб, а с женщиной работают следователи. "В феврале поступила информация, что женщина подыскивает граждан, которые желают приобрести ее собственного ребенка. Женщине грозит лишение свободы от 8 до 15 лет", - рассказал заместитель руководителя департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Игорь Малахов.

Роженица уже воспитывает двух детей, которым 6 и 8 лет. Младенца же, по ее словам, решила продать, чтобы улучшить материальное положение. "Я сама, мама, бабушка помогают. Больше некому мне помочь. Я пошла на этот шаг, чтобы детей немного на ноги поставить", - говорит подозреваемая.