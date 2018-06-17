Экстремальные развлечения, пока мамы нет дома, и суровая мужская забота: в мире отмечается День отца (видео)

Отношения пап с малышами всегда особенные.

В мире День отца традиционно отмечается в третье воскресенье первого летнего месяца, поэтому в этом году он приходится на 17 июня соответственно.

Однако в Украине – это пока не официальный праздник, хотя инициатива ввести его официальный статус уже была. Так, в 2013 году появилось предложение сделать День отца государственным праздником и отмечать его в третье воскресенье сентября. Однако ее не воплотили в жизнь и она осталась на рассмотрении у президента.

Читайте такжеДень отца 2018 в Украине: когда праздновать, история и поздравления

В целом на сегодняшний время день отца отмечают в около 40 странах мира, таких как: США, Канада, Южная Африканская Республика (ЮАР), Япония, Франция, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.