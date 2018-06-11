Взрыв в ночном клубе в Сумах: работу печально известного заведения «Луна» предлагают ограничить

Сумской ночной клуб "Луна" является одним из самых опасных заведений города.

В Сумах полиция предлагает запретить работу в ночное время клуба «Луна», в котором 10 июня от взрыва гранаты пострадали 9 человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня, 11 июня, во время аппаратного совещания в Сумском городском совете.

По информации начальника сектора Сумского отдела Главного управления Нацполиции в области Александра Дидусева, ночной клуб «Луна» является одним из самых криминогенных в областном центре.

«Если говорить об оперативной обстановке, то мы детально проработали ситуацию, которая сложилась вокруг развлекательных заведений, расположенных на территории Сум. В результате анализа выяснилось, что наибольшее количество сообщений о правонарушениях поступает именно из ночного клуба «Луна», - доложил Дидусев.

По его словам, руководство Сумского отдела полиции и Главного управления Нацполиции в области неоднократно обращались к городским властям по поводу изменения режима работы этого учреждения, что разрешает Закон Украины «О местном самоуправлении». Последнее письмо по этому поводу было отправлено в Сумской горсовет в январе.

В свою очередь Сумской городской голова Александр Лысенко заверил, что ситуация со взрывом гранаты в развлекательном заведении не останется без реагирования городской власти.

«Надо проверить, что происходит во всех заведениях, куда наши горожане ходят отдыхать, чтобы был порядок и спокойствие в городе. Неединичные сигналы из ночного клуба «Луна» уже поступали, поэтому исполнительный комитет обязан отреагировать, и мы совместно с правоохранительными органами должны взять соответствующий контроль над ситуацией», - подчеркнул Лысенко.

Он поручил подготовить соответствующие материалы на рассмотрение профильной депутатской комиссии, а также соответствующий проект решения для рассмотрения на заседании исполнительного комитета горсовета.

Также мэр отметил, что на следующую сессию готовится проект решения о запрете реализации алкоголя в ночное время - с 22.00 до 7.00.

«Уже подготовлен проект решения исполкома. После 22.00 торговля алкоголем будет запрещена», - отметил первый заместитель Сумского городского головы Владимир Войтенко.

Кроме того, по информации и.о. начальника городского отдела здравоохранения Елены Чумаченко, в результате взрыва в клубе были госпитализированы семь человек, в том числе пять - в областную больницу, двое - в городскую клиническую больницу №5.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, угроз их жизни нет. Состояние здоровья пострадавшего, которому понадобилось оперативное вмешательство, расценивается как тяжелое, остальных - средней степени тяжести. Один человек после оказанной медицинской помощи покинул лечебное учреждение», - отметила чиновник.

Как сообщал УНИАН, в Сумах утром 10 июня в результате взрыва гранаты РГД-5 в ночном клубе «Луна» пострадали 9 человек. 28-летнего злоумышленника, который бросил гранату, задержали.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Сумах охранники ночного клуба "Луна" жестоко избили двух посетителей. Как утверждают местные жители, ночное заведение "Луна"давно известно в Сумах тем, что тамошние охранники постоянно устраивают избиение посетителей. Каждые выходные в отделение нейрохирургии областной больницы попадают один или несколько пострадавших.

Кроме того, местные поговаривают, что владелец заведения Олег Урун имеет большие связи, в частности в руководстве местной прокуратуры, и его сотрудники еще ни разу не понесли наказания. Примечательно, что о славе этого заведения давно известно и городским властям.