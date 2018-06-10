Сумчане приготовили самый большой в Украине клубничный пирог

Сотрудники Конотопского профессионального аграрного лицея испекли пирог длиной 43 метра 97 сантиметров.

На Сумщине установили рекорд Украины по приготовлению клубничного пирога.

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Как сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, рекорд был установлено 9 июня во время фестиваля клубники и земляники "Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю" в селе Малый Самбор Конотопского района.

"Есть самый большой клубничный пирог длиной 43 метра 97 сантиметров. Его авторами стали сотрудники Конотопского профессионального аграрного лицея", - отмечается в сообщении.

Председатель Сумской ОГА Николай Клочко поздравил жителей и гостей с. Малый Самбор с рекордом и фестивалем.

"Этот вкусный клубнично-земляничный фестиваль является доброй традицией края, но я считаю, что он должен стать еще более мощным инструментом, привлекающим на Конотопщину туристов из Украины и Европы", - подчеркнул чиновник.

По его словам, этот фестиваль имеет все шансы стать брендом Сумщины, а это не только узнаваемость небольшого села, но и прекрасная возможность привлечь инвестиции в территорию, и осуществленный рекорд - это первый шаг к популяризации Конотопского края.

Во время фестиваля новое достижение было занесено в Книгу рекордов Украины, а сам пирог, ширина которого составила около полуметра, раздали гостям праздника.

Как сообщал УНИАН, в с. Малый Самбор Конотопского района Сумской области 9 июня проходил фестиваль клубники и земляники "Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю". В программе мероприятия были ярмарка уличной еды, выставка ретроавтомобилей, конкурс красоты "Мисс Ягодка-2018", презентация наибольшего пирога с клубничной начинкой, фиш-драйв "Ловись рыбка", свиные бега, выступление фолк-рок-группы "Сварожичи" из Киева, катание в карете, кинотеатр на свежем воздухе и т.п.