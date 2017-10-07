Более 4 тысяч: в Запорожье установили рекорд Украины по голубцам

В Запорожье установили рекорд Украины, приготовив одновременно более 4 тысяч штук голубцов. Как передает корреспондент УНИАН, национальный рекорд был установлен сегодня, 7 октября, на Покровской ярмарке, которая проходит в Запорожье в рамках празднования Дня города.

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Представитель Национального реестра рекордов насчитала 4024 голубца, приготовленных одновременно. Рекорд называется "Самое большое количество голубцов, приготовленное на одной локации".

На приготовление рекордного количества голубцов ушло 150 килограммов мяса. 4024 голубцов готовили 18 человек.

Блюдо обошлось городскому бюджету почти в 200 тысяч гривень.

После фиксации рекорда голубцы бесплатно раздают посетителям Покровской ярмарки.

В предыдущие годы на Покровских ярмарках раздавали куски тортов, из-за чего среди горожан постоянно возникали драки и потасовки.

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках празднования Дня города в Запорожье проходит традиционная Покровская ярмарка.