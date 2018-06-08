В Сумах с помощью генератора случайных чисел среди ветеранов АТО распределили более 250 земельных участков

Это первый случай в Украине, когда земельные участки распределяют таким образом.

В Сумах 7 июня с помощью генератора случайных чисел среди ветеранов антитеррористической операции был распределен 251 земельный участок площадью 0,08 гектара каждая.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале процедуры Сумской городской голова Александр Лысенко отметил, что горсовет еще в 2014 году принял решение об обеспечении участников АТО земельными участками, которые находятся в пределах города.

Для этого в Сумах провели инвентаризацию всех свободных наделов, сформировали соответствующий реестр и разработали детальный план территорий, где планировали выделять земельные участки данной категории горожан. При предоставлении земельных участков в восточной части Сум решили применить случайное электронное распределение, чтобы обеспечить еще большую прозрачность этого процесса.

«Процесс выделения земли участникам АТО стал еще прозрачнее. Знаю, что все вы к этому стремились и на заседании Совета участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников АТО приняли решение о том, что земельные участки должны распределяться именно таким путем. Мы вам в этом всячески способствуем и поэтому внедряем случайное электронное распределение», – подчеркнул Александр Лысенко, обращаясь к присутствующим.

Всего на 251 земельный участок претендовали 403 человека. Каждый претендент предварительно подал необходимый пакет документов и прошел согласование Совета участников АТО и членов семей погибших участников АТО при городском голове. Кому именно достанется тот или иной участок, определяли с помощью генератора случайных чисел. Размер каждого надела – 0,08 га.

Председатель Совета участников АТО и членов семей погибших участников АТО при городском голове Андрей Тимофеев отметил, что это первый случай в Украине, когда земельные участки распределяют таким образом. В свою очередь участник боевых действий Виктор Коваленко поблагодарил руководство города за содействие в получении участниками АТО земельных участков.