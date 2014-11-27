В Николаеве пьяный водитель сбил гаишника и врезался в патрульный автомобиль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ области, авария произошла вечером 26 ноября при оформлении ДТП на пр. Героев Сталинграда.

Читайте такжеВ суде рассмотрят еще шесть дел против ГАИ за преследование Автомайдана

Так, около 20 часов инспекторы роты ДПС по обслуживанию г. Николаев получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло с участием трех автомобилей - Mercedes-Benz Gl 450, BMW 528I и DAF 95XF430, в котором никто не пострадал. Правоохранители выехали на место. Участок дороги, где произошло ДТП, работники ГАИ оградили сигнальными конусами, выставили указательные и предупредительные дорожные знаки, в том числе и информационное табло «Внимание! Оформление ДТП!», а на патрульном автомобиле ВАЗ-2110 были включены проблесковые маячки синего цвета.

Однако, игнорируя Правила дорожного движения, нетрезвый водитель автомобиля ЗАЗ-110247, двигаясь от ул. Гайдара в сторону ул. Ульяновых, совершил наезд на инспектора ДПС.

"После наезда на работника ГАИ, ЗАЗ-110247 продолжил движение и столкнулся с припаркованным в левой полосе с включенными проблесковыми маячками патрульным автомобилем, который от удара совершил самопроизвольное движение и контактирование с полуприцепом Rohr, стоявшим впереди в составе с грузовым автомобилем DAF 95XF430", - сказано в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия милиционер с травмами был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Николаева.

Водитель ЗАЗ-110247 для установления факта опьянения был доставлен в Николаевский областной наркологический диспансер, где проведенная экспертиза подтвердила наличие в организме алкоголя (1,75 промилле, при допустимой норме 0,2).

Ведется следствие, процессуальное руководство по данному факту осуществляется прокуратурой Николаева.