"Я бы еще 20 лет подумал, но Росита не дала": нардеп Ляшко женился (видео)
14:21, 02 июня 2018Общество
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Сделал предложение своей любимой Ляшко 8 апреля, после 20 лет отношений.
Олег Ляшко женился / фото ТСН
Нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко в субботу, 2 июня, вступил в официальный брак со своей гражданской женой Роситой.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
По его словам, церемония росписи проходит в одном из ЗАГсов Киева. На праздник прибыли однопартийцы Олега Ляшко.
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Сделал предложение своей любимой Ляшко 8 апреля, после 20 лет отношений.
"20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна лучшая", - сказал нардеп.
Невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук.
Как сообщал УНИАН, популярный украинский ведущий Сергей Зенин тайно женился молодым дизайнером Никой Медисан.
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