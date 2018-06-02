"Я бы еще 20 лет подумал, но Росита не дала": нардеп Ляшко женился (видео)

Сделал предложение своей любимой Ляшко 8 апреля, после 20 лет отношений.

Нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко в субботу, 2 июня, вступил в официальный брак со своей гражданской женой Роситой.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

По его словам, церемония росписи проходит в одном из ЗАГсов Киева. На праздник прибыли однопартийцы Олега Ляшко.

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Сделал предложение своей любимой Ляшко 8 апреля, после 20 лет отношений.

"20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна лучшая", - сказал нардеп.

Невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук.

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