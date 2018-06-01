Google выпустил дудл ко Дню защиты детей

Символом Дня защиты детей является зеленый флаг с пятью цветными фигурками человечков.

Google выпустил новый дудл в честь международного праздника - Дня защиты детей.

Символом Дня защиты детей является зеленый флаг с пятью цветными фигурками человечков, стоящих на символическом шаре, олицетворяющего Землю.

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Каждая фигурка - красная, желтая, синяя, белая и черная - символ разнообразия и терпимости всех людей на Земном шаре.

В Google напомнили, что День защиты детей был принят в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благосостояния детей, прошла в Женеве.

Ранее УНИАН сообщал, что ежегодно 1 июня в Украине и во всем мире отмечается Международный день защиты детей, который призван привлечь внимание к защите прав ребенка.