День защиты детей в 2018 году: история праздника и когда его отмечают в Украине

Ежегодно 1 июня в Украине проводятся различные развлекательные и социальные мероприятия, посвященные детям.

Ежегодно 1 июня в Украине и во всем мире отмечается Международный день защиты детей, который призван привлечь внимание к защите прав ребенка.

История появления Дня защиты детей

О необходимости защиты детей заговорили еще в начале 20 века.

26 ноября 1924 года Пятой Ассамблеей Лиги Наций в Женеве была принята Женевская декларация прав ребенка. Она состояла из пяти основных положений, направленных, в том числе, против детского труда и рабства, торговли детьми и проституции несовершеннолетних. Документ призывал руководствоваться положениями декларации для защиты детей и улучшения их благосостояния.

1 июня 1925 года в Женеве прошла первая международная конференция, в ходе которой обсуждались проблемы детей. Очень может быть, что это и подтолкнуло в дальнейшем отмечать День защиты детей именно 1 июня.

Официальное же решение учредить Международный день защиты детей было принято в ноябре 1949 года конгрессом Международной демократической федерации женщин, и уже в 1950 году 1 июня прошел первый День защиты детей.

Читайте такжеПсихологи бьют тревогу: в Украине растет поколение из неполных семей

Через 10 лет, в ноябре 1959 года, Организация объединенных наций приняла Декларацию прав ребенка, где были сформулированы десять принципов, определяющих действия всех, кто отвечает за реализацию прав детей, и которая имела целью обеспечить им счастливое детство. В преамбуле Декларации отмечается, что каждый человек должен обладать всеми правами и свободами без национальных, расовых, религиозных, политических и иных убеждений, социального и имущественного положения.

Ровно через 30 лет, 20 ноября 1989 года, Генассамблея ООН единогласно приняла Конвенцию ООН о правах ребенка. Она стала первым и основным обязательным международно-правовым документом, который посвящен широкому спектру прав ребенка. Документ состоит из 54 статей. В Украине Конвенция ООН о правах ребенка вступила в силу с 27 сентября 1991 года.

Стоит отметить, что 1 июня - это не единственный день, посвященный детям. Помимо него мировое сообщество еще отмечает Всемирный день ребенка (20 ноября), Международный день невинных детей - жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня).

Традиции празднования Дня защиты детей

Международный день защиты детей является не только праздником для самих детишек, он еще напоминает обществу о необходимости их защиты.

В этот день во многих городах мира устраиваются разнообразные, развлекательные, игровые и культурные мероприятия, посвященные детям, и естественно с их участием.

Также в День защиты детей проводят различные благотворительные мероприятия и концерты, а собранные на них средства передаются на помощь нуждающимся ребятам.

И хотя во многих развитых странах о необходимости защиты детей вспоминают не только по каким-то конкретным дням, а не забывают об этом на протяжении всего года, именно в этот день к ребятам приковано наибольшее внимание.

День защиты детей в Украине

День защиты детей в Украине является национальным праздником, который призван привлечь внимание общественности к проблемам детей.

В Украине День защиты детей был создан Указом президента №568/98 от 30 мая 1998 года "О дне защиты детей". С того момента в Украине 1 июня стало официальным Днем защиты детей.

Украина за годы независимости приняла законодательство по охране детей, которое соответствует европейским стандартам и Конвенции ООН по правам ребенка.

И хотя 1 июня является официальным Днем защиты детей, этот день у нас в стране не является выходным. Тем не менее, ежегодно по всей стране проводятся различные развлекательные и социальные мероприятия, посвященные детям.

К примеру, в центре Киева в субботу, 2 июня 2018 года пройдет Всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей. Оно стартует в 11:00 по маршруту: Софийская площадь - Владимирский проезд - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - аллея Героев Небесной сотни - ул. Институтская - ул. Шелковичная - ул. Михаила Грушевского - площадь Конституции. Возле Верховной Рады завершение мероприятия запланировано на 12:30-13:00.

Также, 1-2 июня на столичном Подоле, на Контрактовой площади и прилегающей к ней улице Петра Сагайдачного, пройдет первый Киевский бал. На два дня площадь превратят в самую большую танцевальную площадь Европы, где пройдут мастер-классы по танцам от известных хореографов, будет проходить общение со звездами сцены, спортсменами.

1 июня, непосредственно в День защиты детей, планируется установить рекорд Украины - около тысячи детей со всей страны одновременно будут танцевать вальс. А уже 2 июня на сцену выйдут опытные танцоры, которые покажут мастерство в «серебряном вальсе» при участии народной артистки Украины Валентины Степовой и заслуженного артиста Украины Григория Чапкиса.

Также, 2-3 июня состоится семейный звездный фестиваль «Семейные встречи» в поддержку семей, воспитывающих детей-«бабочек», то есть детей, страдающих от редкого неизлечимого заболевания - буллезного эпидермолиза.

Помимо этого, более локальные мероприятия для детей пройдут во всех районах столицы.

В 2018 году культурно-развлекательные программы ко Дню защиты детей будут организованы и в других городах Украины.

Вспоминают о необходимости защищать детей и чиновники. Так, 30 мая этого года правительство Украины приняло решение ввести с 1 января 2019 года выплаты компенсаций за наем няни в размере около 1500 грн ежемесячно до достижения ребенком 3-летнего возраста. Также, каждая семья, в которой родился малыш, будет получать от государства специальный baby-box. Суть инициативы в том, чтобы на первых этапах жизни ребенка у мамы и семьи было все необходимое, чтобы за ним ухаживать.

Помимо этого, в этом году в Украине значительно ужесточили наказание за их неуплату. И это уже дало свои результаты: с начала действия закона о злостных неплательщиках алиментов взыскано 1,5 миллиардов гривень в пользу украинских детей. Таким образом 450 тысячам детей возвращены долги, которые не уплачивались годами.