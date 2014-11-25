На месте взрыва в Харькове нашли остатки взрывного устройства – BBC
13:11, 25 ноября 2014Общество
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Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту взрыва возле военной части зенитно-ракетных войск в Харькове.
На месте происшествия нашли остатки взрывного устройства / УНИАН
Как сообщили в прокуратуре, согласно основной версии следствия, взрыв произошел из-за взрывного устройства, остатки которого нашли на месте происшествия.
По словам внештатного корреспондента ВВС Украина, взрыв прогремел возле забора, со стороны площадки, где стоит военная техника.
Читайте такжеВозбуждено дело по факту взрыва около воинской части ХарьковаПо словам местных жителей, незадолго до взрыва они видели неподалеку от того места "незнакомое авто".
Инцидент произошел около 23.50 в ночь на вторник. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.
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