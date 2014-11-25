На месте взрыва в Харькове нашли остатки взрывного устройства – BBC

Как сообщили в прокуратуре, согласно основной версии следствия, взрыв произошел из-за взрывного устройства, остатки которого нашли на месте происшествия.

По словам внештатного корреспондента ВВС Украина, взрыв прогремел возле забора, со стороны площадки, где стоит военная техника.

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