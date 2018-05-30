Под посольством РФ прошел пикет из-за убийства журналиста Бабченко (фоторепортаж, видео)

Забор возле посольства России в Киеве обклеили портретами убитого Аркадия Бабченко.

Посольство России в Украине пикетировали после убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которое произошло накануне вечером в Киеве.

Читайте такжеБабченко мог избежать гибели: его товарищ обнародовал переписку

Участники акции обклеили забор возле посольства портретами погибшего и положили рядом цветы. Среди участников пикета были журналисты.

Как сообщал УНИАН, российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве. Это произошло на входе в его квартиру, куда он возвращался из магазина. Бабченко получил несколько выстрелов в спину и скончался в карете «скорой».

Украинские правоохранители открыли производство по статье «умышленное убийство». Полиция уже обнародовала фоторобот предполагаемого убийцы. Как сообщили в полиции, рассматриваются две версии убийства российского журналиста: это профессиональная деятельность и гражданская позиция.