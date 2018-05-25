"Не сидел бы в одном ресторане": Роберт Де Ниро резко высказал свое отношение к Трампу

Мужчина не стесняется откровенно высказывать свое мнение относительно политики Дональда Трампа, но и заявил, что не сидел бы в одном помещении с миллиардером.

Действующий Президент США Дональд Трамп с первых дней после инаугурации разделил США на сторонников и противников. Ко второй категории лиц относится Роберт Де Ниро, который откровенно выразил пренебрежение к главе Белого дома.

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Об этом сообщает The Daily Mail. Дональд Трамп уже вошел историю США как наиболее спорный глава страны. Миллиардер оказался в антирейтинге американцев, поскольку его внешнюю политику одобряют единицы граждан государства. Однако не только это стало поводом к открытой критике в отношении Дональда Трампа. Глава Белого дома неоднократно проявлял неуважение к первой леди Мелании, что возмутило общественность и журналистов.