Суд восстановил в должности заместителя скандального руководителя ГСЧС Бочковского (видео)

Как и в случае с возвращением на должность Бочковского, ГСЧС должна компенсировать Стоецкому заработную плату за время вынужденного прогула.

Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего заместителя руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василия Стоецкого.

Об этом говорится в решении суда от 16 мая, сообщает "Украинская правда".

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Суд решил возобновить Стоецкого на посту. Как и в случае с восстановлением в должности Бочковского, ГСЧС должна компенсировать Стоецкому заработную плату за время вынужденного прогула, а это последние три года.

Так, суд признал противоправным распоряжение Кабинета Министров от 25 марта 2015 года о его увольнении с должности и восстановил его с 26 марта 2015 года.

Как сообщает издание, ГСЧС должна возместить Стоецкому среднюю заработную плату в размере 463,6 тысячи гривен.

Также его должны немедленно возобновить.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Окружной административный суд Киева отменил увольнение Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС.

В то же время в МВД пояснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

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Бочковского и Стоецкого задержали в прямом эфире 25 марта 2015 года на заседании Кабмина.