"Фактически он на скамье подсудимых": в МВД ответили на скандальное возобновление на должности главы ГСЧС Бочковского

Бочковского судят по трем статьям, в частности за взяточничество.

Сергей Бочковский, которого суд восстановил в должности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

Об этом рассказал "Украинской правде" пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он сообщил, что Бочковскому инкриминируют статью 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Вместе с Бочковским, по словам Шевченко, судят его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого, которого обвиняют по двум статьям – 368 и 364.

"Юридически и фактически они находятся на скамье подсудимых", - подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что процесс против них сейчас слушается по существу, и следователи собрали достаточно доказательств, чтобы признать Бочковского и Стоецкого виновными.

Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам.

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Как сообщал УНИАН, Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство уволило их с должностей.

Сегодня, 26 апреля, Окружной админсуд Киева возобновил Бочковского на должность главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также суд постановил взыскать в пользу Бочковского с ГСЧС средний заработок за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года.