В суде рассмотрят еще шесть дел против ГАИ за преследование Автомайдана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что милиционеры вносили заведомо ложные сведения в протоколы об административном правонарушении, составленных в отношении автомайдановцев. В дальнейшем на этом основании водителей незаконно привлекали к админответственности.

В целом прокуратурой Киевской области направлено в суд десять обвинительных актов в отношении сотрудников органов внутренних дел, связанных с незаконным привлечением к административной ответственности автомайдановцев.

Действия правоохранителей квалифицированы по ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению митингов) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, 22 октября несколько десятков активистов Автомайдана прибыли на своих автомобилях к зданию Генеральной прокуратуры Украины, где начали акцию с требованием отчитаться о расследовании дел против сотрудников ГАИ и судей, которые зимой во время Майдана незаконно составляли админпротоколы на автомайдановцев и лишали их права управлять транспортными средствами.

По словам адвоката Автомайдана Романа Маселка, весной этого года было открыто 135 уголовных производств по фактам противоправных действий в отношении автомайдановцев.

Он отметил, что к фальсификациям административных дел против автомайдановцев причастны 200 инспекторов Госавтоинспекции и 84 судей. Преимущественно это работники милиции Киева и области, а также киевские судьи, добавил адвокат.

19 ноября прокуратура Киева сообщила, что 12 инспекторам ГАИ, которые составляли ложные рапорты в отношении активистов Автомайдана, объявлено о подозрении. Также столичная прокуратура заявила, что в суд направлено обвинительный акт в отношении инспектора ГАИ, и пообещала в ближайшее время направить еще 12 обвинительных актов в отношении правоохранителей ГАИ, которые составили 92 незаконных рапортов.