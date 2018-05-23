Посольство США выразило поддержку незаконно осужденному в РФ Сенцову

Американские дипломаты отмечают, что Сенцова посадили в тюрьму по ложным обвинениям.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине выразили поддержку незаконно осужденному в Российской Федерации украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter.

"С 2014 года по ложным обвинениям Россия держит в заключении Олега Сенцова, украинского режиссера и активиста. 14 мая он объявил голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. Мы вместе с Олегом!", - подчеркнули американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН,14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных в РФ.

«Если я умру перед чемпионатом (Чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится в России 14 июня - 15 июля) или во время - будет резонанс в пользу других политзаключенных», - сказал он адвокату Дмитрию Динзе, который посетил его в колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Режиссера Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.