Запасайтесь водой: "Киевводоканал" предупредил о масштабном отключении воды

Отключения воды продлятся с 22 по 30 мая.

В период с 22 по 30 мая киевлян ждет масштабное отключение водоснабжения в связи с плановыми ремонтными работами.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала". Водоснабжение отключат по следующим адресам:

22 мая

11.00 - 21.00 – ул. Черняховского, 2/21, 4, 12 (ж/б), 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9 (п/б); ул. Эстонская, 5 (ж/б); ул. Кирпоноса, 10, 12, 11, 13 (ж/б), 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7-А, 15, 17, 19, 21, 23 (п/б);

9.00 - 22.00 – бул. Вацлава Гавела, 16 (завод Лепсе), 18 (общежитие); просп. Комарова, 40 (торговый центр);

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9.30 - 17.00 – ул. Стадионная, 5, 5-Б (офисы);

11.00 - 5.00 24 мая – ул. Порика, 18-А, 18-Б (СТО), 20 (магазин);

22.00 - 7.00 24 мая – ул. Ярославов Вал, 31/19, 17, 15, 26, 26-Б, 24, 24-Б (ж/б), 22 (гостиница);

24 мая

19.00 - 8.00 25 мая – ул. Ружинская, 14, 16, 18/59, 20, 54, 24, 26/41, 3/56, 5, 7/43, 11 (ж/б), 30 (школа), 11-А (д/с), 15/18, 17, 19, 21/23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 (п/б); ул. Щербаковская, 52/1 (Государственная служба безопасности); ул. Саратовская, 39, 45 (ж/б), 14-А (д/с); ул. Муромская, 14, 16 (п/б);

20.00 - 7.00 25 мая – ул. Межевая, 119 (ж/б); ул. Полковая, 57 (мед. заведение), 57-А, 59, 59-А, 61, 61-А, 74, 58 (ж/б), 59-А (д/с), 76 (админ. буд.);

25 мая

09.30 - 21.00 – просп. Голосеевский, 100/2 (ж/б);

30 мая

9.00 - 24.00 – ул. Полковая, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж/б), 57-В (агрофирма).

Как сообщал УНИАН, в Киеве решили отключать воду крупным должникам.