Появились фотографии с места взрыва неподалеку от харьковского военного госпиталя
13:11, 21 ноября 2014Общество
0
Геращенко заявил, что считает этот взрыв терактом, направленным на запугивание жителей Харькова.
Фотография с места события / Фото УНИАН
В Харькове вчера, 20 ноября, вечером произошел взрыв неподалеку от военно-медицинского клинического центра Северного региона.
Читайте такжеПрокурор рассказал подробности взрыва в Харькове: Была бы цель - взорвать подстанцию, ее бы взорвали
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что считает этот взрыв терактом, направленным на запугивание жителей Харькова, а также на создание нервозного настроения у солдат и офицеров, которые лечатся в военном госпитале.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter