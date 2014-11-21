Появились фотографии с места взрыва неподалеку от харьковского военного госпиталя

В Харькове вчера, 20 ноября, вечером произошел взрыв неподалеку от военно-медицинского клинического центра Северного региона.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что считает этот взрыв терактом, направленным на запугивание жителей Харькова, а также на создание нервозного настроения у солдат и офицеров, которые лечатся в военном госпитале.