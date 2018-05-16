Одесского моряка Иран может выменять у Украины на своего шпиона (видео)

Украинцу грозит смертная казнь в Иране за якобы убийство матроса, тело которого так и не найдено.

Украинскому моряку грозит смертельная казнь в Иране. 33-летнего одессита Андрея Новичковой обвиняют в убийстве матроса на борту судна. Читайте такжеУкраинские дипломаты получили результаты вскрытия тел погибших моряков (видео) Как говорится в сюжете ТСН, земляки собирают подписи под петицией к президенту Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь моряку. Одесситы, которые знают Новичкова лично, убеждены, что преступления он не совершал. "Ужасная ситуация, и каждый человек, который выезжает за границу, не обязательно по работе, может попасть в такую ситуацию. Поэтому я призываю всех неравнодушных: пожалуйста, подпишите петицию", - призывает участница флешмоба Олеся Солоденко.

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