"Как в Чернобыле": по оккупированной Горловке бегают олени (видео)

Непонятно, откуда животные вообще взялись в этой местности, так как обычно они водятся в горных лесах, а вокруг Горловки расположены степи.

На окраине Горловки заметили живых оленей. При этом непонятно, откуда животные вообще взялись в этой местности, так как обычно они водятся в горных лесах, а вокруг Горловки расположены степи.

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Соответсвующее видео опубликовал журналист Денис Казанский в Facebook.

"По окраине Горловки теперь бегают молодые олени. За 30 лет жизни в Донецкой области ни разу не видел живого оленя ни в городе, ни на природе, а сегодня звери бегают просто по улицам, как в Чернобыле", - пишет журналист.

"Не думал, что на Донбассе они вообще водятся - вокруг Горловки одни степи, лесов нет. Откуда этот мог туда прибежать - даже не представляю. Удивительно, что война для зверей не так страшна, как обычная мирная хозяйственная деятельность человека. В Луганске по городу бегают зайцы, в Донецке появились белки и фазаны. Неужели, это экология настолько улучшилась?", - добавил Казанский.