Евровидение-2018: за кого голосовала Украина

Высший балл от членов украинского жюри получила Франция, в то время как украинские телезрители присудили 12 баллов Израилю.

Жители Украины, по сложившейся традиции, активно принимали участие в голосовании, отдав предпочтение Франции и Израилю. Читайте также"Не твоя игрушка": перевод песни экстравагантной победительницы Евровидения-2018 (видео) Об этом сообщает Главред. Во время финального этапа международного песенного конкурса "Евровидение-2018", Ната Жижченко (вокалистка коллектива Onuka), объявила баллы, которые члены украинского жюри поставило участникам. Самый высший балл - 12, Украина отдала Франции, 10 баллов - Израилю, 8 - Нидерландам, 7 - Австрии, 6 - Швеции, 5 - Словении. К слову, в состав украинского жюри вошли певицы Христина Соловий и Alloise (Алла Московка), саунд-продюсеры Виталий Климов, Артур Даниелян, и радиоведущий Денис Жупник. Как сообщается на официальном сайте "Евровидения", украинские телезрители проголосовали следующим образом. 12 баллов - Израилю, 10 баллов - Чехии, 8 баллов - Дания, 7 баллов - Франция, 6 баллов - Молдова, 5 баллов - Италия, 4 баллов - Кипр, 3 баллов - Эстония, 2 баллов - Литва, 1 баллов - Венгрия. Как сообщал УНИАН, на "Евровидении-2018" победила конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай.

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