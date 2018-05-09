Добкин-старший разошелся в Twitter: матерится и посылает всех подряд

Пользователи соцсети тут же сделали из нецензурной брани нардепа мем.

Народный депутат и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин пообщался в Twitter со своими подписчиками. Правда, общение получилось не очень приятным, поскольку нардеп начал, не стесняясь в выражениях, оскорблять комментаторов.

Политик написал пост, в котором он отмечает, что 9 мая не собирается скорбить, чтя память погибших во Второй мировой войне, как это принято в последние три года в Украине, а планирует торжественно праздновать День победы, согласно советской традиции. Такое заявление вызвало недовольство у многих пользователей соцсети, которые начали высказывать его в своих комментариях.

Однако вместо того, чтоб проигнорировать или тактично ответить на подобные сообщения, Добкин начал оскорблять комментаторов, используя нецензурную лексику.

Некоторые пользователи тут же превратили нецензурную брань политика в мем, подписывая скриншоты с комментариями нардепа "цвет настоения Добкин", ссылаясь к новому хиту Филипа Киркорова "Цвет настроения синий".