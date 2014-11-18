МИД подтвердил задержание в Испании двух украинцев на яхте, перевозившей кокаин

Об этом сообщил на брифинге спикер МИДа Евгений Перебыйнис. Он сказал, что 17 ноября подразделениями налоговой службы, гражданской гвардии и национальной полиции Испании в 250 милях к югу от острова Гран-Канария задержана яхта Liberty Belle (флаг Британские Виргинские острова) с 950 кг кокаина на борту. Арестованы 3 члена экипажа яхты, среди которых, по сообщениям СМИ, двое украинцев и один серб.

По словам спикера МИДа, сегодня яхта должна быть отбуксирована в порт Лас Пальмас де Гран Канария, где все арестованные будут переданы в распоряжение местного следственного суда.

Консульством Украины в Малаге принимаются меры по получению более детальной информации, в частности, проверяется информация о принадлежности к гражданству Украины задержанных.