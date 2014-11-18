В СБУ пока не подтверждают завоз боевиками на Донбасс оборудования для печати денег

СБУ не подтверждает информацию о завозе боевиками на восток Украины оборудования для печатания фальшивой гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал председатель СБУ Валентин Наливайченко, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается оборудования для печатания денег, эту информацию по состоянию на сегодняшний день мы не подтверждаем. Она подлежит проверке", - сказал Наливайченко.

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Как сообщалось, ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что боевики завозят на Донбасс оборудование для печатания фальшивой гривни.

"Сейчас уже известна информация о том, что якобы завозятся печатные станки для печатания фальшивой гривни", - сказал он.