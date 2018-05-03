СБУ пришла с обысками к сторонникам Саакашвили

Сотрудники СБ искали у активистов оружие и взрывчатку.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски и допрашивают активистов партии «Рух нових сил» Михеила Саакашвили.

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Как сообщает пресс-служба РНС, обыски проводились у координаторов Днепровской районной организации Евгения Лукъянцева, Бориспольской - Ярослава Сарафинюка, а также у активистов Андрея Подзеги и Тараса Охрименко.

По словам адвоката Павла Богомазова, у активистов искали оружие, взрывчатку, компьютеры, заметки и кредитные карты.

Один из лидеров партии Давид Сакварелидзе сообщил в Facebook, что обыски проходят также у активиста Сергея Фесенко, а кроме того - у добровольцев из разных батальонов, принимавших участие в акциях протеста.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля член «Руху нових сил», народный депутат Украины Юрий Деревянко во время митинга заявил, что его политическая сила инициирует начало процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. С декабря прошлого года Михеил Саакашвили судился против ГМС Украины за отказ предоставить ему статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите.

12 февраля этого года правоохранители задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили в Киеве, в ресторане «Сулугуни», и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.