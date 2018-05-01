Также пенсионеры и активисты националистических партий резко высказывались в адрес друг друга, однако столкновений не произошло.

В Житомире националисты пытались помешать сторонникам левых сил провести первомайскую акцию.

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города, на Соборной площади сегодня несколько десятков сторонников левых сил, преимущественно пенсионеров, собрались у фонтана с плакатами: «Прекратите тарифный геноцид» и «Достойную зарплату и пенсию каждому гражданину».

Также участники мероприятия развернули свою традиционную символику - красные флаги. В выступлениях участники митинга резко критиковали действующую власть.

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На митинг прибыли сторонники ВО «Свобода» и представители партии «Национальный корпус». Националисты скандировали: «Позор!», напоминали участникам митинга, что коммунистическая символика в Украине запрещена и выкрикивали лозунги: «Бандера, Шухевич - Герои Украины!».

Также пенсионеры и националисты резко высказывались в адрес друг друга, однако столкновений не произошло.

Правопорядок во время акции обеспечивали полицейские.