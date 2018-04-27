Активисту Майдана Бубенчику грозит пожизненное заключение за покушение на жизнь "беркутовца" – ГПУ

Прокуратура просит избрать активисту Майдана меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста во Львове, а его защитники говорят, что вообще некорректно ставить вопрос о любой мере пресечения.

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства заместителя генерального прокурора об избрании меры пресечения для активиста Революции Достоинства Ивана Бубенчика.

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры Генеральной прокуратуры огласили в суде ходатайство заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, которая просит суд избрать для Бубенчика круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения.

Представители ГПУ мотивировали это тем, что преступление, в котором подозревается Бубенчик, а это покушение на жизнь правоохранителя при исполнении им служебных обязанностей, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного срока. Кроме того, они отметили, что имеются также риски того, что Бубенчик, находясь не под домашним арестом, будет избегать сотрудничества с органами суда и следствия. Также прокуроры ссылаются на Европейскую конвенцию, согласно которой должны быть защищены интересы потерпевших по этому делу.

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В свою очередь, четыре адвоката Бубенчика говорят о том, что вообще некорректно ставить вопрос об избрании ему меры пресечения, поскольку подозрение, по мнению адвокатов, вручено их подзащитному с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса.

Также адвокаты заявили о том, что по закону, принятому Верховной Радой 21 февраля 2014 года, Бубенчик, как участник Революции Достоинства, не может быть подозреваемым в совершении инкриминируемых ему преступлений. Также адвокаты говорят, что 20 февраля 2014 года Бубенчик совершал свои действия в состоянии крайней необходимости и в целях самозащиты. По мнению адвокатов, это еще один аргумент в пользу того, что ему нельзя избирать какую-либо меру пресечения. Сейчас в судебном заседании технический перерыв из-за неполадок в системе аудиозаписи судебного заседания.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в ГПУ заявили о вручении подозрения Бубенчику. Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего).

Активиста подозревали в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка.

5 апреля в Печерском райсуде Киева заместитель генпрокурора Стрижевская отозвала ходатайство о применении к Бубенчику меры пресечения в виде содержания под стражей. Она также сообщила, что квалификация подозрения, выдвинутого активисту, недостаточно обоснована.

Вечером 5 апреля Бубенчику вручили новое подозрение, из которого изъят пункт об умышленном убийстве.