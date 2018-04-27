Активисту Майдана Бубенчику грозит пожизненное заключение за покушение на жизнь "беркутовца" – ГПУ
Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства заместителя генерального прокурора об избрании меры пресечения для активиста Революции Достоинства Ивана Бубенчика.
Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры Генеральной прокуратуры огласили в суде ходатайство заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, которая просит суд избрать для Бубенчика круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения.
Представители ГПУ мотивировали это тем, что преступление, в котором подозревается Бубенчик, а это покушение на жизнь правоохранителя при исполнении им служебных обязанностей, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного срока. Кроме того, они отметили, что имеются также риски того, что Бубенчик, находясь не под домашним арестом, будет избегать сотрудничества с органами суда и следствия. Также прокуроры ссылаются на Европейскую конвенцию, согласно которой должны быть защищены интересы потерпевших по этому делу.
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В свою очередь, четыре адвоката Бубенчика говорят о том, что вообще некорректно ставить вопрос об избрании ему меры пресечения, поскольку подозрение, по мнению адвокатов, вручено их подзащитному с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса.
Также адвокаты заявили о том, что по закону, принятому Верховной Радой 21 февраля 2014 года, Бубенчик, как участник Революции Достоинства, не может быть подозреваемым в совершении инкриминируемых ему преступлений. Также адвокаты говорят, что 20 февраля 2014 года Бубенчик совершал свои действия в состоянии крайней необходимости и в целях самозащиты. По мнению адвокатов, это еще один аргумент в пользу того, что ему нельзя избирать какую-либо меру пресечения. Сейчас в судебном заседании технический перерыв из-за неполадок в системе аудиозаписи судебного заседания.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля в ГПУ заявили о вручении подозрения Бубенчику. Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего).
Активиста подозревали в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка.
5 апреля в Печерском райсуде Киева заместитель генпрокурора Стрижевская отозвала ходатайство о применении к Бубенчику меры пресечения в виде содержания под стражей. Она также сообщила, что квалификация подозрения, выдвинутого активисту, недостаточно обоснована.
Вечером 5 апреля Бубенчику вручили новое подозрение, из которого изъят пункт об умышленном убийстве.