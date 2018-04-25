В Крыму оккупанты заставили снять с машин крымскотатарские флаги, так как это "не нравится" другим

Представители оккупационной власти сослались на то, что «это якобы не нравится встречным машинам».

В Крыму полицейские заставили снять национальные крымскотатарские флаги со свадебного кортежа, сославшись на то, что «это якобы не нравится встречным машинам».

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Об этом сообщает Крымская правозащитная групп в Facebook со ссылкой на одну из крымских активисток.

«В селе Новопавловка Бахчисарайского района Крыма полицейские заставили снять национальные крымскотатарские флаги со свадебного кортежа. Фото и информацию об этом разместила в cоцсети крымская активистка Эльзара Абдураманова. По ее словам, оккупанты в своем требовании убрать национальные флаги с автомобилей, сослались на то, что «это якобы не нравится встречным машинам», - говорится в сообщении.