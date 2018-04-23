Почти 4 миллиона украинцев являются трудовыми мигрантами - исследование

Кроме этого, в целом за 15 лет 6,3 млн украинцев выехали из страны и не вернулись.

Около 4 млн украинцев или 16% трудоспособного населения страны являются трудовыми мигрантами.

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Об этом сообщила пресс-служба Центра экономической стратегии (ЦЭК) со ссылкой на результаты исследования.

«Одномоментно за пределами страны может находиться около 2,6 – 2,7 млн человек. Это означает, что украинцы едут за границу на короткие сроки, зарабатывают там деньги и возвращаются домой», - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что наиболее веская причина, почему украинцы едут работать за границу - экономическая: высокий уровень оплаты труда и имеющиеся рабочие места. Этот миграционный поток носит маятниковый, краткосрочный характер, а большинство трудовых мигрантов предпочитают вернуться обратно в Украину.

«Аннексия Крыма и развертывания военных действий на Донбассе также повлияли на миграционные процессы. Война не только активизировала миграцию внутри страны, но и изменила географию выезда за границу», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2014-2016 годах наблюдалось сокращение миграционного потока в Российскую Федерацию - с 11 млн до 8 млн. Зато движение украинцев через границу с Польшей стало на 40% активнее - количество пересечений в аналогичный период выросла с 14 млн до 20 млн. Этому, согласно сообщению, способствовала целенаправленная политика привлечения украинских мигрантов к работе в Польше.

«С 2009 года миграционный тренд усилился, однако после 2014 года украинцы вдвое реже выезжали из Украины навсегда. Всего в 2002-2017 годах совокупный чистый выезд украинцев за пределы Украины (то есть те, кто уехали и не вернулись) составил 6,3 млн человек.

Помимо приведенных количественных данных, авторы исследования предлагают анализ положительных и отрицательных факторов миграционных процессов.

Авторы считают, что на данном этапе миграция является скорее положительной для украинской экономики. Однако, если украинские работодатели не смогут обеспечить адекватный европейскому уровень оплаты труда вместе с поднятием производительности труда, а качество государственных услуг не будет расти, количество мигрантов будет увеличиваться дальше. В будущем рост миграции может стать лимитирующим фактором для украинской экономики.

Как сообщал УНИАН, по данным Института экономики и прогнозирования НАН Украины, наша страна, начиная с 2015 года, недополучает ежегодно около 40 млрд грн в связи с миграцией украинцев за границу.

По данным Bloomberg, более 1 млн украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тыс. человек), Россию (343 тыс.), Италию (147 тыс.), Чехию (122 тыс.), США (23 тыс.) и Беларусь (22 тыс.).

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что трудовая миграция из Украины является нормальным процессом интеграции страны в европейский рынок труда, который проходили страны-соседи.