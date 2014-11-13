Рейтинг самых влиятельных женщин Украины возглавил собирательный образ Женщины мира

Впервые за девять лет существования рейтинга самой влиятельной женщиной Украины стала не Юлия Тимошенко, которой в этом году досталось второе место, а Женщина мира, сообщает Фокус.

Женщина мира - это собирательный образ тысяч украинских женщин, с начала Майдана и до сегодняшнего дня борющихся за свободу Украины. В их числе женщины-военные и волонтёры, женщины, чьи мужья и сыновья защищают сегодня целостность страны. Среди них - волонтёры АТО Татьяна Рычкова, Дана Яроваю, Алёна Солнцеслава, Анастасия Берёза, правозащитница Александра Дворецкая, пленная Надежда Савченко и другие.

Читайте такжеВ новой Раде будет наибольшее количество женщин-депутатов за все годы независимости – исследованиеВ первой десятке нет ни одной представительницы прошлой власти. Впервые в рейтинге так много новых имен – треть списка. В основном это женщины, проявившие себя во время Майдана. В целом их нынешняя влиятельность обусловлена либо высокой государственной должностью, которую они занимают, либо возможностью влиять на общественное мнение.

Более 30 женщин из прошлогоднего рейтинга утратили былую влиятельность и в этот раз остались за пределами списка. В первую очередь это те, кто после победы Революции достоинства вслед за Виктором Януковичем покинул страну.

10 самых влиятельных женщин Украины

1. Женщина мира

2. Тимошенко Юлия, народный депутат (Батькивщина)

3. Гонтарева Валерия, глава НБУ

4. Пинчук Елена, основатель Фонда Елены Пинчук "АнтиСПИД", глава наблюдательного совета телегруппы StarLightMedia

5. Богомолец Ольга, народный депутат (Блок Петра Порошенко)

6. Безлюдная Анна, директор по развитию Inter Media Group, член наблюдательного совета телеканала "Интер"

7. Денисова Людмила, министр социальной политики

8. Притула Алёна, главный редактор интернет-газеты "Украинская правда"

9. Порошенко Марина, глава совета Благотворительного фонда Петра Порошенко

10. Геращенко Ирина, народный депутат (Блок Петра Порошенко), уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях