На Буковине семью лишили субсидии из-за гаджетов Apple

Поводом для отмены субсидии стало приобретение двух iPhone и Macbook.

В Черновицкой области лишили субсидии на ЖКХ семью, которая приобрела продукцию компании Apple на сумму в 52 тысячи гривень.

Об этом сообщает «Буковинська правда», ссылаясь на начальника областного департамента социальной защиты населения Виталия Савкина. По его словам, по результатам проверки в первом квартале 2018 года от Министерства финансов Украины получены рекомендации на прекращение субсидий для 179 тысяч человек.

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Так, в Заставнивском районе лицо получало субсидии на 21 тысячу гривень, но при этом имело возможность приобрести продукцию компании Apple на 52 тысячи гривень. После проверки органами соцзащиты субсидию у его домохозяйства забрали.

Как сообщает AIN.UA в департаменте соцзащиты ЧОГА эту информацию подтвердили. По данным издания, члены семьи покупали гаджеты Apple на общую сумму в 189 тыс. грн, а одно разовое приобретение было осуществлено на сумму в 50 тыс. грн.

Речь идет о смартфонах iPhone 6S и 7 plus, а также о Macbook.

В ведомстве отметили, что с февраля 2016 года в Украине действует порядок проверки достоверности данных, которые граждане предоставляют для получения льгот и социальных выплат. Согласно этому документу, банки и другие финучреждения могут подавать данные о счетах и операциях членов семей, которые получают субсидии.

Если в процессе проверки оказывается, что семья подала недостоверные данные, субсидию могут остановить. Если обнаружено несоответствие в данных - Минфин сообщает об этом местным Департаментам соцзащиты ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата жителям Украины в январе 2018 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 204,7 млн грн, что почти в 4,5 раза меньше, чем в январе 2016 года.