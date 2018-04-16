Могильная реформа: какие новации ждут украинцев в случае изменений правил захоронения в Украине

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования сферы захоронения".

Содействие строительству крематориев, штрафы и угроза тюрьмы за надругательство над местами захоронения и фиксация бесплатного места для захоронения. Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования сферы захоронения".

"Украинская правда. Жизни" рассказывает об основных новациях, которые ждут украинцев в случае принятия этого документа.

На территории мест погребения запрещается размещение поставщиков ритуальных услуг. Можно только в случае, если они продают ритуальные предметы.

На кладбищах должны быть сектора для почетных захоронений, погребения умерших (погибших) военнослужащих и умерших по национальному или религиозному признаку.

Разделение кладбищ, колумбариев (сооружения для захоронения урн с прахом умерших) за имущественным положением не допускается.

Те места для захоронения, которые существуют, нельзя сносить. Их можно только перенести по решению местной власти в случае постоянного подтопления, оползня, землетрясения или другого стихийного бедствия.

Если человека похоронили в несанкционированном месте вне спецтерритории, перезахоронение умерших на другое место захоронения осуществляют те, кто незаконно их там похоронили, за собственные средства.

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Если нарушителей не нашли, тогда перезахоронение ложится на плечи местных бюджетов.

Законопроект четко предусматривает, что по обращению человека, который хочет похоронить умершего, на территории места захоронения безвозмездно выделяется место для умершего (или родственного захоронения). Место выделяют исполнителю волеизъявления умершего, или тому, кто обязался его похоронить, а если такой человек умирает или отказывается ухаживать за могилой, место захоронения передают другому родственнику.

После захоронения тому, кто хоронил человека, местная власть безвозмездно в срок до 15 календарных дней с даты регистрации письменного обращения лица в соответствующий орган выдает свидетельство о захоронении. Это свидетельство дает право устанавливать намогильные сооружения в пределах могилы, решать вопрос о проведении подзахоронения тому подобное.

Установленные намогильные сооружения, склепы регистрирует местная власть в книге учета надгробных сооружений, склепов. Если работники правоохранительных органов, органов регистрации актов гражданского состояния, учреждений здравоохранения сообщат поставщикам услуг погребения адреса мест жительства и/или телефонные номера родственников умершего лица или исполнителя волеизъявления умершего, которые они узнали во время выполнения должностных или служебных обязанностей, их будет ждать уголовная ответственность.

Статью 6 относительно права человека на погребение ее тела и волеизъявление о надлежащем отношении к телу после смерти хотят дополнить так: "Взятие анатомических материалов осуществляется в соответствии с Законом Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку".

Помощь на погребение исполнителю волеизъявления умершего или лицу, которое обязалось его похоронить, будут предоставлять в течение 7 рабочих дней с момента зарегистрированного письменного обращения. Его можно подать в течение 6 месяцев после смерти лица.

Пособие на погребение будут выплачивать в размере, установленном на день смерти. Его не выплатят, если тот, кто хоронил, не даст письменного обращения, или если умерший был на полном гособеспечении в учреждении (кроме случаев, когда погребение осуществляет исполнитель волеизъявления умершего или лицо, которое обязалось его похоронить).

Возмещение затрат по захоронению умерших участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны будет осуществляться за счет средств местных бюджетов в день обращения за ним. Чтобы получить средства, следует к перечню документов приложить копию акта выполненных работ по проведению похорон и копии платежных документов, подтверждающих оплату оказанных при погребении ритуальных услуг.

Возмещение расходов на погребение умерших участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны не осуществляется, если тот, кто хоронил, не предоставил всех нужных документов.

Безвозмездно сейчас по закону также хоронят лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, лиц, награжденных четырьмя и более медалями "За отвагу", Героев Социалистического Труда, удостоенных этого звания за труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тех, кто имеет особые трудовые заслуги перед Родиной: Героев Социалистического Труда, Героев Украины, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, инвалидов войны.

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Если кто-то хочет оказывать ритуальные услуги, он должен раз в три года представлять исполнительному органу сельского, поселкового, городского совета по месту предоставления услуг письменное уведомление о начале или продолжении деятельности по предоставлению таких ритуальных услуг в порядке, установленном Минрегионом.

Тот, кто хочет оказывать ритуальные услуги, также должен представить исполнительному органу сельского, поселкового, городского совета справку о наличии штата работников, материально-технической базы и специального транспорта, минимального размера уставного фонда (в случае предоставления таких услуг юридическими лицами).

Похоронные дома могут создавать только юридические лица, в уставных документах которых предусмотрены права по организации деятельности таких заведений.

На территории похоронных домов (специально оборудованных заведений для оказания комплекса ритуальных услуг, в том числе организации и проведении церемоний прощания с телом умершего) категорически запрещаются медпроцедуры с вмешательством в тело умершего и другие медуслуги, которые могут предоставлять исключительно судебно-медицинские и патологоанатомические учреждения Министерства здравоохранения.

Законопроект также исключает "справку о смерти", оставляя только "свидетельство о смерти". С теми, кто предоставляют ритуальные услуги, нужно заключить договор на основании свидетельства о смерти.

Перевозка ритуальных предметов в открытом виде запрещается.

Тело умершего в судебно-медицинские и патологоанатомические учреждения и места захоронения везут поставщики ритуальных услуг специально оборудованными для этого транспортными средствами. А исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, центральные органы исполнительной власти должны способствовать привлечению инвестиций для строительства крематориев различных форм собственности с предоставлением инвесторам права их дальнейшей эксплуатации и содержания в соответствии с генпланами застройки соответствующих населенных пунктов и другой градостроительной документации с соблюдением обязательных градостроительных, экологических и санитарно-гигиенических требований.

Штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок можно получить за надругательство над умершими или памятью о них. Если эти действия совершили повторно, по предварительному сговору группой лиц, или из-за корыстных или хулиганских мотивов, или относительно памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев, или совмещенное с применением насилия или угрозой его применения, нарушитель может получить ограничение свободы от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет.

А если эти действия еще и повлекли тяжкие последствия, человеку грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

Перезахоронить останки позволят по решению исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета населенного пункта, на территории которого захоронены останки, на основании письменного обращения человека, который хочет это сделать.

Он также должен обосновать свое желание и получить заключение органа исполнительной власти в сфере обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения, а также дать копию свидетельства о смерти и получить согласование исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета того пункта, на чьем кладбище планируется осуществить перезахоронение.

Заключение о допустимости и условия перезахоронение умершего предоставляется безвозмездно в месячный срок органом исполнительной власти в сфере обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения. Для этого человеку, который хочет кого-то перезахоронить, нужно подать заявление, получить письменное согласие владельца места захоронения (если это заявитель) и дать свидетельство о смерти.

Решение о перезахоронении останков местная власть также должна принимать безвозмездно в месячный срок.

Законопроект вводит ряд терминов, которых ранее в законе "О погребении и похоронном деле" не было. Среди них:

- биозахоронение – когда умершего хоронят с использованием материалов, которые разлагаются в течение 5 лет, место захоронения не имеет надгробных сооружений, а оборудуется информационной табличкой

- место биозахоронения – обособленная часть земли на территории кладбища, парка, сквера, лесопарка, другой зеленой зоны, отведенная исключительно для биозахоронения

- место для двойного захоронения – место для захоронения гроба с телом умершего на кладбище и одно дополнительное место для будущего захоронения, выделяемого одному из таких родственников умершего: родителям, мужу или жене, детям

- пользователь (владелец) места для захоронения – тот, кто совершил первое погребение на отведенном месте захоронения (семейного захоронения) и/или имеет соответствующее свидетельство о смерти похороненного

- поставщик ритуальных услуг – ритуальная служба или субъект хозяйствования, который предоставляет ритуальные услуги при условии письменного уведомления исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета по месту предоставления услуг.