В Харькове из больницы выписали водителя и фельдшера скорой, которые пострадали в ночной аварии (видео)
16:36, 04 апреля 2018Общество
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Их осмотрели в больнице и обнаружили ушибы и царапины.
В ДТП погибло двое людей \ facebook.com/police.kharkov
В масштабной аварии накануне погибли двое людей. Они ехали в автомобиле "Славута".
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Водитель "Славуты" начал обгонять машины, на скользкой дороге не справился с управлением и влетел лоб в лоб в карету скорой, на момент столкновения там было четверо людей.
От удара легковушку отбросило, и он задел еще две машины. Водитель "Славуты" и пассажирка от полученных травм погибли на месте, говорится в сюжете ТСН.
В двух других машинах никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Из больницы выписали водителя и фельдшера скорой, которые пострадали в ночной аварии в Харькове
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