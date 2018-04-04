В Харькове из больницы выписали водителя и фельдшера скорой, которые пострадали в ночной аварии (видео)

Их осмотрели в больнице и обнаружили ушибы и царапины.

В масштабной аварии накануне погибли двое людей. Они ехали в автомобиле "Славута".

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Водитель "Славуты" начал обгонять машины, на скользкой дороге не справился с управлением и влетел лоб в лоб в карету скорой, на момент столкновения там было четверо людей.

От удара легковушку отбросило, и он задел еще две машины. Водитель "Славуты" и пассажирка от полученных травм погибли на месте, говорится в сюжете ТСН.

В двух других машинах никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства аварии.