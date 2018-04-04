В Киеве верующим УПЦ КП раздали 6 тысяч пасок

Паски освятил наместник Феодосиевского монастыря архимандрит Макарий (Папиш) и 18 священнослужителей УПЦ КП.

Центр защиты киевлян, созданный по инициативе киевской организации ВО «Батькивщина», организовал освящение 6-ти тысяч пасок в Свято-Феодосиевском монастыре Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. После освящения через приходы УПЦ КП паски были переданы верующим.

«Уже через несколько дней православные христиане будут праздновать Воскресение Господне. От имени Центра защиты киевлян сегодня мы передаем 6 тысяч освященных пасок в приходы УПЦ Киевского патриархата, которые распространят их среди украинских семей. Искренне желаю всем добра, любви, семейного благополучия и мира», – отметил во время мероприятия Председатель Центра защиты киевлян Виталий Нестор.

Паски освятил наместник Феодосиевского монастыря архимандрит Макарий (Папиш) и 18 священнослужителей УПЦ КП.

«Приближается величайший христианский праздник. Желаю, чтобы в Украину вернулся мир и пришло время больших преобразований к лучшей жизни», - отметил глава столичной «Батькивщины» Владимир Бондаренко.

К участию в акции присоединились братия Свято-Феодосиевского монастыря УПЦ КП, депутаты Киевсовета, общественные деятели, волонтеры Центра защиты киевлян и все неравнодушные.

Как отмечается на официальном сайте организации, Главная задача Центра защиты киевлян – помогать жителям столицы решать проблемы с коммунальными службами, государственными структурами, учреждениями образования и здравоохранения.