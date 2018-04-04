В Киеве верующим УПЦ КП раздали 6 тысяч пасок

16:30, 04 апреля 2018
Общество
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«Уже через несколько дней православные христиане будут праздновать Воскресение Господне. От имени Центра защиты киевлян сегодня мы передаем 6 тысяч освященных пасок в приходы УПЦ Киевского патриархата, которые распространят их среди украинских семей. Искренне желаю всем добра, любви, семейного благополучия и мира», – отметил во время мероприятия Председатель Центра защиты киевлян Виталий Нестор.

Паски освятил наместник Феодосиевского монастыря архимандрит Макарий (Папиш) и 18 священнослужителей УПЦ КП.

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«Приближается величайший христианский праздник. Желаю, чтобы в Украину вернулся мир и пришло время больших преобразований к лучшей жизни», - отметил глава столичной «Батькивщины» Владимир Бондаренко.

К участию в акции присоединились братия Свято-Феодосиевского монастыря УПЦ КП, депутаты Киевсовета, общественные деятели, волонтеры Центра защиты киевлян и все неравнодушные.

Как отмечается на официальном сайте организации, Главная задача Центра защиты киевлян – помогать жителям столицы решать проблемы с коммунальными службами, государственными структурами, учреждениями образования и здравоохранения.

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