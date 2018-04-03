Покушение на Мосийчука: организатора теракта возле телеканала "Эспрессо" задержали

В СБУ заявили, что еще двое лиц, которые могут быть причастны к совершению теракта, "находятся на другой территории".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали лицо, подозреваемое в организации совершения террористического акта возле телеканала «Эспрессо» в октябре 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в Одессе.

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«Теракт, нардеп Мосийчук. Да, новости есть. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации совершения этого террористического акта. На сегодняшний день могу со всей уверенностью сказать, что этот террористический акт нами во взаимодействии прокуратурой раскрыт», - сказал он.

По его словам, еще два человека, которые могут быть причастны к совершению теракта, «находятся на другой территории».

Председатель СБУ отметил, что во время обыска у задержанного нашли оружие. «В ходе проведенных обысков нами изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность этого лица к совершению этого преступления», - сообщил Грицак.

При этом он пообещал, что в ближайшее время состоится брифинг, на котором сообщат детали дела.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября 2017 года возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Мосийчук и политолог Виталий Бала. Два человека погибли - охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо этого места.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занималось Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы. Было установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.

23 февраля 2018 года в Facebook Мосийчук сообщил, что СБУ установила исполнителей теракта. По его информации, некоторые исполнители находились на временно оккупированных территориях, некоторые - в России.