Где в Украине жить лучше: социологи составили рейтинг украинских городов

Респондентам предложили оценить качество 22 сфер и услуг в городе от 1 до 5.

Больше всего довольны прживанням в своем городе жители Винницы, Луцка и Харькова. Однако, и их оценка качества предоставления услуг в городе не дотягивает до 4 по5-бальной шкале.

Такие данные обнародовала Социологическая группа "Рейтинг" по результатам всеукраинского муниципального опроса.

Респондентам предложили оценить качество 22 сфер и услуг в городе от 1 до 5. Оценивались инфраструктура, коммунальная, гуманитарная сферы, медицина, образование, деятельность правоохранительных органов и другое.

Выведя среднюю оценку, социологи составили рейтинг, в котором на первом месте Винница с оценкой 3,6. С оценкой 3,3 второе место разделили Луцк и Харьков.

Наихудшую оценку - 2,7 - получили Херсон и Черновцы. Столица стала троечницей с индексом удовлетворенности 3,0.

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, которые не находятся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.

Как сообщал УНИАН, социологи выяснили, деятельностью каких институтов больше всего недовольны украинцы. В тройку "лидеров" вошли Верховная Рада, Кабмин и Президент Украины.