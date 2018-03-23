Синоптики объяснили, почему в Одесской области выпал снег необычного цвета (фото)

Это было вызвано перемещением пылевого облака из районов Северной Африки.

На юге Одесской области выпал снег желтого цвета. В Укргидрометцентре объяснили, что это явление не аномальное.

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"В минувшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км из районов Северной Африки", - объяснили в Украинском гидрометцентре.

Ранее о "странном снеге" в соцсетях сообщили жители Арцизского, Тарутинского и Килийского районов Одесской области. Как подтверждение люди обнародовали фотографии и видео, на которых изображено это явление.

Местные жители предполагают, что на цвет снега якобы могли повлиять последствия взрыва на химическом заводе в Чехии, который произошел накануне.