Синоптики объяснили, почему в Одесской области выпал снег необычного цвета (фото)
14:37, 23 марта 2018Общество
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Это было вызвано перемещением пылевого облака из районов Северной Африки.
Снег желтоватого цвета в Одесской области / фото facebook.com/ukrgmc.official
На юге Одесской области выпал снег желтого цвета. В Укргидрометцентре объяснили, что это явление не аномальное.
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"В минувшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км из районов Северной Африки", - объяснили в Украинском гидрометцентре.
Ранее о "странном снеге" в соцсетях сообщили жители Арцизского, Тарутинского и Килийского районов Одесской области. Как подтверждение люди обнародовали фотографии и видео, на которых изображено это явление.
Местные жители предполагают, что на цвет снега якобы могли повлиять последствия взрыва на химическом заводе в Чехии, который произошел накануне.
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