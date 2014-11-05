Защита экс-мэра Славянска Штепы будет добиваться рассмотрения дела судом присяжных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Подготовительное судебное заседание по делу Штепы назначено на 12:30 в Червонозаводском районном суде Харькова.

В свою очередь адвокат Штепы Вячеслав Дейниченко в комментарии УНИАН сказал, что защита бывшего мэра на заседании заявит ходатайство о переносе рассмотрения дела по подсудности в Славянский горрайонный суд, т.е. по месту совершения правонарушения.

Адвокат также добавил, что защита будет подавать ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. По его мнению, это даст возможность более объективно рассмотреть дело по существу.

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Как сообщал УНИАН, Штепу задержали в июле этого года. 8 октября ей объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-глава города обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

31 октября, прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу Штепы.