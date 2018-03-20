МИД требует от России разрешить украинскому консулу посетить Сенцова в связи с состоянием его здоровья

В письме к сестре Сенцов написал, что «у него сыплются зубы и выпадают волосы... Здоровье меняется медленно, но бесповоротно».

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации разрешить консулу посетить незаконно заключенного в России украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова из-за ухудшения состояния его здоровья.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья Сенцова требуем от РФ срочно предоставить доступ консула к Олегу", - отметила Беца.

Читайте также"Умирает": эксперт предположил, что Сенцова могли отравить радиоактивным веществом

Как сообщал УНИАН, Сенцова вместе с украинским активистом Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

16 марта этого года сестра Сенцова Наталья Каплан написала в Facebook, что получила письмо от брата. «Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него сыплются зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье меняется медленно, но бесповоротно», - сообщила Каплан.

О проблемах Олега Сенцова со здоровьем стало известно еще в ноябре прошлого года. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов, находясь в колониях РФ, сильно похудел, плохо питался. Также у него начались проблемы с сердцем.